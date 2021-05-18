«Кайрат» — «Актобе»: прогноз Чума Анене на матч чемпионата Казахстана

Футболист датского «Мидтьюланна», бывший форвард российского «Амкара» и казахстанского «Кайрата» Чума Анене дал прогноз на матч 12-го тура казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» — «Актобе».



Ставка: победа «Кайрата» с форой (-1) за 1.59.



«К сожалению, больше так не слежу за казахстанской Премьер-лигой, как раньше, но с «Актобе» действовать всегда было сложно. Однако думаю, «Кайрат» может победить любую команду, против которой играет. После серии неудач они развёрнуты все в другую сторону в матче с «Актобе».



Эти соперники заслуженно находятся там, где и должны, если судить по тому, как они начали чемпионат Казахстана. Это футбол, ты должен демонстрировать всем свою игру, проявлять себя. Результаты у обеих команд не были лучшими, но уверен, что они выйдут на достойные их позиции по итогам сезона.



То, что на матче будут присутствовать зрители – это огромный импульс, особенно когда ты играешь дома. Пока у кайратовцев за спиной есть болельщики, любой команде будет сложно одолеть алматинцев у них дома.



Данная встреча важна для обоих клубов. Конкуренция – один фактор, но другой заключается в том, что соперники хотят почувствовать сильные эмоции после пары игр, которые были не слишком хорошими. Для «Кайрата» важна победа, потому что они стараются сохранить чемпионский титул. Не будет ничего хорошего, если «Астану» и алматинцев разделят слишком много очков.



Это будет крайне сложная встреча. Считаю, что «Кайрат» лучше, но нельзя недооценивать «Актобе». Игра закончится со счётом 2:1 в пользу кайратовцев. После этого матча они вернутся на победный путь», — сказал Анене.