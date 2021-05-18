«Челси» — «Лестер»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Англии «Челси» — «Лестер».



Ставка: победа «Челси» за 1.77.



«Челси» вышел в финал Кубка Англии, причем добыл путевку после победы над «Манчестер Сити» (1:0). Решающий поединок за этот трофей «синие» проиграли именно сегодняшнему противнику со счетом 0:1.



После 36 туров текущего сезона Премьер-Лиги столичный коллектив расположился на четвертом месте в турнирной таблице. «Пенсионеры» добыли 18 побед и 10 раз сыграли вничью, что принесло 64 очка, что всего на два меньше, чем у «Лестера». После серии из трех побед подряд, команда Романа Абрамовича уступила в дерби «Арсеналу» (0:1).



«Лестер» уже традиционно ведет борьбу за место в Лиге чемпионов и пока все идет по плану. У команды 20 побед и шесть мирных исходов, что принесло третью позицию, при этом есть некоторый шанс догнать второй «Манчестер Юнайтед», который «лисы» обыграли на выезде в последнем туре со счетом 2:1.



Такое бывает редко, когда команды играют через три дня, причем оба матча чрезвычайно важные. В психологическом состояние преимущество на стороне «Лестера», при этом мотивация на стороне «Челси».



В этой дуэли я отдаю команде с запредельной мотивацией. Отдаю победу столичной команде», — сказал Мостовой.

«Челси» — «Лестер». Прогноз: прости, «Ливерпуль». Тухель не отдаст место в Лиге чемпионов Второй матч лондонцев и «Лестера» за трое суток. Кубок Англии остался за «лисами».