«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 37-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Манчестер Сити».
Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 голов за 2.00.
«Эта игра станет для «Ман Сити» очередной тренировкой перед финалом Лиги чемпионов. Но на этот раз, думаю, состав Гвардиола выставит максимально приближенный к основному.
«Брайтон» — соперник достаточно приятный. Южане и сами играют, и другим дадут. Так что это именно то, что нужно для полноценной тренировки одних и проверки собственных сил на фоне гранда других.
Вряд ли мы увидим здесь семь забитых мячей, как в предыдущей игре «Сити», но игра, скорее всего, получится результативной.
Предположу, что как минимум дважды гости здесь отличатся. Ведь хозяева, у которых лишь одна победа в последних семи матчах, гораздо больше будут хотеть забить, нежели во что бы то ни стало сохранить свои ворота в неприкосновенности», — сказал Петросьян.
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