Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 37-го тура АПЛ

«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 37-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Манчестер Сити».

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 голов за 2.00.

«Эта игра станет для «Ман Сити» очередной тренировкой перед финалом Лиги чемпионов. Но на этот раз, думаю, состав Гвардиола выставит максимально приближенный к основному.

«Брайтон» — соперник достаточно приятный. Южане и сами играют, и другим дадут. Так что это именно то, что нужно для полноценной тренировки одних и проверки собственных сил на фоне гранда других.

Вряд ли мы увидим здесь семь забитых мячей, как в предыдущей игре «Сити», но игра, скорее всего, получится результативной.

Предположу, что как минимум дважды гости здесь отличатся. Ведь хозяева, у которых лишь одна победа в последних семи матчах, гораздо больше будут хотеть забить, нежели во что бы то ни стало сохранить свои ворота в неприкосновенности», — сказал Петросьян.

«Брайтон» — «Ман Сити». Прогноз: Гвардиола думает о финале ЛЧ, но от победы не откажется
Обе команды выполнили задачи на сезон в АПЛ и могут играть в своё удовольствие.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021