«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 37-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Манчестер Сити».



Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 2 голов за 2.00.



«Эта игра станет для «Ман Сити» очередной тренировкой перед финалом Лиги чемпионов. Но на этот раз, думаю, состав Гвардиола выставит максимально приближенный к основному.



«Брайтон» — соперник достаточно приятный. Южане и сами играют, и другим дадут. Так что это именно то, что нужно для полноценной тренировки одних и проверки собственных сил на фоне гранда других.



Вряд ли мы увидим здесь семь забитых мячей, как в предыдущей игре «Сити», но игра, скорее всего, получится результативной.



Предположу, что как минимум дважды гости здесь отличатся. Ведь хозяева, у которых лишь одна победа в последних семи матчах, гораздо больше будут хотеть забить, нежели во что бы то ни стало сохранить свои ворота в неприкосновенности», — сказал Петросьян.

«Брайтон» — «Ман Сити». Прогноз: Гвардиола думает о финале ЛЧ, но от победы не откажется Обе команды выполнили задачи на сезон в АПЛ и могут играть в своё удовольствие.