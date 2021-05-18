«МЮ» — «Фулхэм»: ставка Максима Калиниченко на встречу 37-го тура чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».



Ставка: ТМ 3 за 1.82.



«Встречаются команды из противоположных частей таблицы. «Фулхэм» идет 18-м в зоне вылета. Клуб уже гарантировал себе вылет в Чемпионшип. «Брайтон» со спасительной строчки выше сильно опережает «дачников».



А вот МЮ имеет страховку в виде гарантированного места в ЛЧ. Команда Сульшера смогла закрепиться в топ-4, откуда она уже точно не вылетит. Единственное, что еще может произойти с «красными дьяволами», это то, что «Лестер» опередит их. Отрыв «лис» от МЮ составляет четыре балла, а туров в АПЛ им осталось сыграть два.



И пока что такое ощущение, что «Юнайтед» немного расслабился от того, что уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Команда Сульшера отлично показывала себя во второй части сезона, обыгрывала сложных соперников. Так, МЮ смог победить «Манчестер Сити», когда тот шел на долгой беспроигрышной серии.



Но в последних матчах МЮ уже не показывает того уровня, к которому мы привыкли. Сначала клуб проиграл «Лестеру», который является прямым его конкурентом в таблице (1:2). В том матче «Юнайтед» играл вторым составом и многие решили, что Сульшер просто готовится к матчу с «Ливерпулем». Ведь с точки зрения истории игра с «мерсисайдцами» намного важнее для фанатов. Однако в игре с командой Клоппа МЮ показал себя еще хуже – 2:4.



Так что теперь трудно гадать, как покажет себя «Юнайтед» в игре с «Фулхэмом». Я уже не настолько уверен в успехе МЮ. «Фулхэм» будет играть расслаблено, зная, что ничего хуже, чем вылет, уже с ним не произойдет. А сама команда Сульшера сейчас, возможно, мыслями в будущем финале Лиги Европы.



Поэтому я предложу поставить на количество голов. Их, по моему мнению, будет немного. Моя ставка в этой встрече – тотал забитых мячей меньше трех», — сказал Калиниченко.

«МЮ» — «Фулхэм». Прогноз: Сульшер и Бруну Фернандеш не отдадут второе место в АПЛ Предыдущая победа «Фулхэма» на «Олд Траффорд» случилась в далёком 2003 году.