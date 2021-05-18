«Челси» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» — «Лестер».



Ставка: «Челси» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.56.



«Челси» — «Лестер». Третий подряд прогноз с участием «Челси». Предыдущие два вроде бы были правильными, но не срастались ставки. 1Х и ТМ (3,5) оба раза проиграли.



«Челси» контролировал игру, организовано выглядел. Но традиционные проблемы впереди, недостаточная эффективность Тимо Вернера приводили к тому, что синих наказывали. Сначала это сделал «Манчестер Сити», а потом «Лестер».



«Лестер» в прошлом матче очень грамотно построил игру. Можно сказать, что Роджерс переиграл своего визави. Наверное, заслуженно взял Кубок Англии. Что будет на этот раз? Да, это был первый трофей Кубка Англии в истории «Лестера». Это мечта многих футболистов. За победу в Кубке Англии «Лестер» получит 3 миллиона фунтов стерлингов, а участие в Лиге чемпионов принесет порядка 40 миллионов.



Можно сразу сделать вывод, какой турнир важнее для того же «Лестера». Нет сомнений в том, что это будет такая же осторожная игра со стороны обеих команд. «Челси» опять-таки будет контролировать игру, как и в прошлые разы. «Лестер» будет также пытаться минимизировать опасность у своих ворот.



Отсутствие Эванса — это потеря, и в прошлой игре это ощущалось. Роджерс надеется осуществить все свои задумки, также сковать атакующие возможности «Челси».



Как бы это не было смешным, но я снова делаю тот же выбор — «Челси» не проиграет и ТМ (3,5). К слову, «Лестер» здесь полностью устроит ничья. Это добавляет уверенности в том, что «Лестер» снова будет играть вторым номером.



«Челси» надо побеждать. Если не удастся выиграть, то с большой долей вероятности команда окажется вне первой четверки АПЛ. Если проиграет «Сити» в финале Лиги чемпионов, то вообще останется без Лиги чемпионов на следующий сезон.



«Челси» надо побеждать, поэтому, скорее всего, после перерыва синие станут еще активней действовать. Также мне кажется, что голов мы много тут не увидим, то есть тотал меньше 2,5 за 1,85.



В принципе, все располагает к тому, что после перерыва игра должна стать активней, «Челси» пойдет ва-банк, поэтому еще один вариант — тотал 2-го тайма результативней первого. Вот такие три варианта», — сказал Петросьян.