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«Лацио» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на игру Серии А

«Лацио» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на игру Серии А
Пётр Кондаков
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Лацио» — «Торино».

Ставка: «Торино» не проиграет за 1.84.

«Матч «Лацио» и «Торино» является перенесённым и играется сейчас, когда у «Лацио» нет никакой мотивации за что-то биться. Команда располагается на 6-м месте, и с этого места её уже не подвинуть. Даже «Рома», идущая 7-й, не достанет «Лацио», так как разница между ними — 5 очков.

В таком случае «Лацио» будет играть сдержанно, нет смысла рваться вперёд. А вот «Торино» нужно играть на победу и набирать очки. «Торино» вполне может и покинуть элитный дивизион. «Беневенто» серьёзно поджимает. В этом смысле туринцам нужно показать с «Лацио» свои самые сильные стороны.

Победа фактически оставляет «Торино» в Серии А на следующий сезон, то есть «Беневенто» можно будет отправлять вниз. У «Торино» очень хороший состав. Скорее всего, это и последние матчи Беллотти в «Торино», так как этого нападающего наверняка будут забирать.

Кроме того, есть и турнирная мотивация. Мне кажется, что в этом матче «Торино» вполне может и не проиграть. Есть серьёзный перевес в пользу «Торино» именно мотивационного характера.

Моя ставка на этот матч — «Торино» не проиграет», — сказал Аксенов.

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