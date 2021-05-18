«Челси» — «Лестер»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу АПЛ
Сегодня, 18 мая, в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграют «Челси» и «Лестер». Начало матча — в 22:15 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Челси» — «Лестер».
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:15
- 17 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:45
-
07:38
- 16 мая 2021
-
20:54
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
13:15
-
12:45
-
12:30
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам