«Челси» — «Лестер»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу АПЛ

Сегодня, 18 мая, в матче 37-го тура чемпионата Англии сыграют «Челси» и «Лестер». Начало матча — в 22:15 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!



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