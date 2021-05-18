Безголевой матч в НХЛ принёс клиенту «Фонбет» 390 тыс. рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Миннесотой». Игрок выбрал нетривиальный вариант для ставки по ходу встречи. В самом начале матча он поставил на то, что в основное время команды не смогут забить.
Букмекер оценил такой исход коэффициентом 60.00. Игрок поставил на счёт 0:0 по итогам основного времени матча 6500 рублей.
На двоих за 60 минут основного времени команды нанесли 67 бросков в створ ворот. Но ни Марк-Андре Флери, ни Кэм Тэлбот не пропустили. Исход встречи решила шайба Йоэля Эрикссона Эка на 4-й минуте овертайма. Однако клиент «Фонбет» ставил на то, что голов не будет в основное время, поэтому его пари рассчитали как выигрыш. Игрок получил 390 тыс. рублей.
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