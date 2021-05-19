«Челси» — «Лестер»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Челси» обыграл «Лестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Хозяева открыли счёт на 47-й минуте — после подачи от угла поля защитник Антонио Рюдигер подстроился под низколетящий мяч и из вратарской ударом бедром переправил мяч в сетку ворот Каспера Шмейхеля.



На 65-й минуте защитник «лис» Уэсли Фофана в пределах собственной штрафной ударил Тимо Вернера по ногам. Судья после просмотра VAR указал на «точку». Полузащитник хозяев Жоржиньо хладнокровно пробил с 11-метровой отметки, выдержав паузу и низом отправив мяч в сетку ворот.



На 76-й минуте опорник гостей Онинье Ндиди здорово сыграл в отборе, обокрав Ковачича, сделал передачу в штрафную хозяев, откуда нападающий Келечи Ихеаначо в касание переправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Ставки на победу «Челси» принимались с коэффициентом 1.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1750 рублей. Успех «Лестера» оценивался в 5.50, ничья — в 4.10.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.20, «обе забьют» — за 2.18, а пенальти — за 2.60. На точный счёт 2:1 в пользу лондонцев давали 9.50.