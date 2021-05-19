«Аталанта» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на финальный матч Кубка Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».



Ставка: победа «Аталанты» с форой (0) за 1.82.



«В финале Кубка Италии «Аталанта» сыграет с «Ювентусом». Сейчас команды находятся в непривычных для себя ситуациях в чемпионате Италии.



Конечно, когда мы говорим о кубковых встречах, нельзя не учитывать то, что происходит у команд в домашнем чемпионате. А сейчас это имеет определяющее значение. Ведь «Аталанта» выдала просто блистательную концовку Серии А. Да, сезон еще не закончен, однако бергамаски уже сумели обеспечить себе второе место в лиге. Ранее они шли ниже, однако команда Гасперини смогла показать себя лучше всех конкурентов, кроме «Интера».



А вот «Ювентус» в этом сезоне как раз-таки лишился статуса клуба – обязательного участника Лиги чемпионов. Хотя мы, конечно, привыкли видеть «старую синьору» не просто в топ-4, а всегда на первом месте. Однако этот сезон подарил нам сумасшедшую интригу в Серии А. «Ювентус» уже давно потерял все шансы на Скудетто и теперь только борется за попадание в Лигу чемпионов.



Если говорить о Кубке, то он, само собой, нужен обеим командам. «Аталанта» сейчас голодная до побед, она уже не первый сезон доказывает, что является топ-клубом Италии. Все, что нужно сейчас команде Гасперини, – трофеи. И Кубок Италии должен стоять у них первым в приоритете.



А «Ювентус», который, казалось бы, имеет этих трофеев навалом, тоже нуждается в Кубке. Он имеет для него значение единственного выигранного турнира в сезоне. Туринцы уже с позором вылетели на ранней стадии Лиги чемпионов, проиграли конкуренцию многим командам в Серии А. Многие уже пишут, что Пирло потеряет свое место в клубе, независимо от того, как «Ювентус» завершит сезон. Так что выигранный Кубок Италии может хоть немного лучше расположить руководство «старой синьоры» к экс-игроку клуба.



Но если выбирать между двумя этими командами, то я симпатизирую все-таки «Аталанте». Мне давно нравится ее стиль игры, плюс там есть несколько наших игроков, что дополнительно мотивирует меня болеть за бергамасков. Так что я предположу, что выиграет в этом матче «Аталанта». Но будет ей явно непросто с «Ювентусом», поэтому я перестрахуюсь и предложу поставить на выигрыш команды Гасперини с форой (0)», — сказал Калиниченко.