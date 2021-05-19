Аслан Карацев — Янник Синнер: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Лионе

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Лионе Аслан Карацев — Янник Синнер.



Ставка: победа Карацева за 2.28.



«В первом круге встретятся 27-летний россиянин Аслан Карацев с молодым итальянцем Янником Синнером (19 лет, 17-я ракетка мира). Карацев сейчас поднялся на 25-ю строчку и сразу попал на такого сильного игрока, как Синнер. Хотя он его уже в этом году в Дубае обыгрывал в трёх сетах — 6:7, 6:3, 6:2.



И тот, и другой теннисисты в этом году уже завоевали по титулу, но при этом Карацев намного успешнее играет на турнирах земляного покрытия. Месяц назад он дошёл до финала в Белграде, где в полуфинале обыграл первого по рейтингу Новака Джоковича, а в решающем матче в борьбе уступил итальянцу из десятки Берреттини. Также он обыгрывал Шварцмана, можно сказать, специалиста земляного покрытия в Мадриде, выиграл у Медведева в Риме. Да и по сетке всегда проходил дальше, чем Янник. Итальянец очень успешно выступал на быстрых покрытиях, он выиграл турнир до начала Australien Open, потом очень успешно сыграл в Майами. Но на земле и по сетке ему, конечно, очень не везло. В Риме во втором круге попал на Надаля, в Мадриде также вылетел от Джоковича в третьем круге. Единственное, он дошёл до полуфинала в Барселоне, где в четвертьфинале выиграл седьмого в мире Рублёва. Впрочем, и Карацев тоже обыгрывал Рублёва в этом году.



У Карацева большое количество турниров, хорошее количество выигранных матчей. Синнер тоже очень хорошо играет этот сезон. Мне кажется, что всё-таки у Карацева есть резкость и скорость, с которой можно переиграть итальянца. Синнер очень высокого роста, в свои 19 лет он толком физически ещё не сформировался и в движении немного запаздывает. Хотя он любит затяжные матчи, длинные розыгрыши. А Карацев любит входить в корт, играть быстро, и мне кажется, что это не очень будет нравиться итальянцу. Ставим на победу Карацева», — сказала Петрова.