«Вест Бромвич» – «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» – «Вест Хэм».



Ставка: победа «Вест Хэма» и ТМ 4.5 за 2.09.



«Сложно поверить в то, что после того как команда, оставив на поле все силы, упустила вымученную ничью на 95-й минуте от вратаря соперника, заставит себя провести на подобном уровне ещё один матч. И отсутствие турнирной мотивации лишь утверждает во мнении, что «дрозды» с большой долей вероятности не будут напоминать себя образца матча с «Ливерпулем».



Ну а «Вест Хэму» нужно два оставшихся домашних матча провести на своём максимуме и с поддержкой болельщиков застолбить за собой заветное место в еврокубках. С составом проблем нет – Райс вернулся, Соучек, Лингард, Антонио – все в строю. Думаю, «молотобойцы» должны здесь брать верх», — сказал Петросьян.