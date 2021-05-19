«Монако» — «ПСЖ»: ставка Максима Калиниченко на финальный матч Кубка Франции

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч Кубка Франции «Монако» — «ПСЖ».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.16.



«В финале Кубка Франции сойдутся одни из сильнейших клубов Лиги 1 на данный момент — «Монако» и «ПСЖ».



Хотя назвать их сейчас самыми сильными всё-таки нельзя. Ведь в чемпионате лидирует «Лилль», опережая «ПСЖ» со второго места всего на одно очко. Однако на таком расстоянии друг от друга они идут уже несколько недель. Скорее всего, «Лилль» всё-таки не позволит себя обогнать, что означает потерю ещё одного трофея для парижан.



Этот сезон для «ПСЖ» сложился не лучшим образом, команда, вероятно, возьмёт серебро в домашнем чемпионате, который она привыкла выигрывать. Также неудача постигла команду Почеттино в Лиге чемпионов — турнире, на который «ПСЖ» делает основную ставку.



Так что, если клуб из Парижа не возьмёт ещё и Кубок Франции, то это будет полный провал. Учитывая, какие деньги вкладывают в команду и какие там играют футболисты, даже одного этого трофея будет недостаточно.



Зато «Монако» сейчас точно не чувствует, что провёл неудачный сезон. Учитывая, какие места в чемпионате занимали монегаски в последние годы, сейчас третье место для них — просто подарок.



Причём футбольный год складывался для «Монако» не так удачно, но вторую часть сезона они провели просто блистательно. Наш Саша Головин сыграл в этом не последнюю роль, хоть у него были и травма, и ковид. За последние месяцы у «Монако» было только одно поражение — прямому конкуренту в таблице, «Лиону» (2:3). Во всех остальных матчах за этот период подопечные Ковача победили.



«ПСЖ» не может похвастаться такой стабильностью, хотя клуб в большинстве последних игр победил. Однако время от времени случались у него и неудачи, как в ЛЧ, так и в Лиге 1. Например, непонятная ничья с «Ренном» недавно – 1:1. Тот же «Монако» этот «Ренн» в последнем туре обыграл (2:1).



В общем, интересное завершение сезона нас ждёт. Оба клуба достойны взять кубок. «Монако» давно заслужил трофеев во Франции, ну а «ПСЖ» просто должен хоть где-то в этом сезоне победить. Но такое их стремление, думаю, не приведёт к большому количеству забитых мячей. По-моему, в этой игре мы увидим закрытый футбол от обоих клубов. Ставки слишком высоки. У того же «ПСЖ», к примеру, есть проблемы в обороне, несмотря на звёздное нападение.



Так что я предложу поставить, как мне кажется, на надёжный вариант — тотал мячей в этой игре меньше 2.5», — сказал Калиниченко.