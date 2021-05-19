«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на финальную игру Кубка Италии

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на финальный матч Кубка Италии сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ювентус».



Ставка: «Аталанта» забьёт в 1-м тайме за 2.03.



«Аталанта» играет с «Ювентусом». Это возможность для обеих команд завоевать трофей. Достаточно часто в последнее время они играют между собой. «Аталанта» вышла на очень высокий уровень и с соперниками типа «Ювентуса» в последнее время играет с позиции силы.



«Ювентус» проваливает сезон и всё ещё рискует не попасть в Лигу чемпионов. Понятно, что сейчас команда постарается выиграть Кубок, но в последнем туре надо выигрывать свой матч и ждать осечки от конкурентов.



Что касается раскладов, то в последнем туре Серии А «Аталанта» обыграла «Дженоа» со счётом 4:3. Вела с более крупной разницей, но победила всего в один мяч. «Аталанта» себе не изменяет и много забивает всё время. Причём в последних шести матчах подряд стабильно забивает в первых таймах.



Что касается «Ювентуса», то он стабильно пропускает в первом тайме. В пяти из последних шести матчей «Ювентус» пропускал до перерыва. У команды есть серьёзные проблемы в обороне. «Юве» доминирует, пытается играть с позиции силы, но постоянные ошибки в обороне сказываются. Вот эта тенденция — пропускать в первом тайме, она имеется.



В трёх из последних шести очных матчей в разных турнирах «Ювентус» тоже пропускал в первом тайме. «Аталанта» — вообще уникальная команда. Во всех матчах со всеми соперниками она создаёт большое количество моментов. Часто всё упирается в реализацию. Если забивают, то всё хорошо, если с реализацией плохо, то результат могут и не добыть.



Сейчас «Аталанта» в хорошей форме, поэтому можно рассмотреть такую ставку — гол «Аталанты» в первом тайме. Мне кажется, что это возможно, учитывая все трудности, которые есть у «Ювентуса».



Я не уверен, что финал получится зрелищным. В последних двух матчах «Аталанты» с «Ювентусом» голов было не очень много. Но сейчас «Аталанта», которая на ходу, способна взломать оборону «Юве». Сейчас именно «Аталанта» — фаворит финала. Болельщики за это должны благодарить Гасперини. У него очень сильная команда, и он очень здорово управляет игрой. Он хорошо работает с заменами.



Мне кажется, тут надо учитывать тренерский фактор при всём уважении к Пирло. Гасперини всё же находится на более высокой тренерской ступени. Он дольше работает тренером. У Пирло, может быть, и есть хорошие идеи, но в первом сезоне в «Ювентусе» их реализовать не получилось», — сказал Керимов.