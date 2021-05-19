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«Бернли» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру 37-го тура АПЛ

«Бернли» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру 37-го тура АПЛ
Пётр Кондаков
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.70.

«Ливерпуль» гостит у «Бёрнли» в рамках очередного тура АПЛ.

«Бордовые» выполнили свою главную задачу на сезон и с 39 баллами сохранили место в элитном дивизионе. Они не остаются без побед в последнее время, но всё-таки достаточно часто терпят поражения. К примеру, в предыдущем туре пропустили четыре безответных мяча от «Лидса».

На мой взгляд, фаворитами в этой паре хозяев поля никак не назовёшь — они имеют не самый мощный состав для борьбы с прошлогодним чемпионом. Скорее всего, без какой-либо турнирной мотивации они вновь потерпят поражение.

Красные проваливают сезон, однако ещё сохраняют шансы на четвёрку сильнейших. В предыдущей встрече с «Вест Бромвичем» (2:1) всё могло закончиться плачевно, но пришедший в штрафную соперника Алиссон подарил надежду. До этого была победа над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

По моему мнению, гости зацепятся за возможную четвёртую строчку, ведь сегодняшняя победа поднимет их туда — прямые конкуренты играют между собой и кто-то потеряет очки, а подопечные Юргена Клоппа получат шанс воспользоваться этим», — сказал Павлюченко.

«Бёрнли» — «Ливерпуль». Прогноз: теперь Клопп не отдаст заветную путёвку в Лигу чемпионов «Бёрнли» — «Ливерпуль». Прогноз: теперь Клопп не отдаст заветную путёвку в Лигу чемпионов
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