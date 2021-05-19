«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на финал Кубка Италии

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на финальный матч Кубка Италии сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» в основное время за 2.82.



«Аталанта» против «Ювентуса». На первый взгляд кажется, что у подопечных Гасперини больше шансов на победу. Позади удачный сезон, попадание в Лигу чемпионов. «Аталанта» близка к тому, чтобы занять второе место в Серии А впервые в своей истории.



С футбольной точки зрения бергамаски смотрелись интереснее «Ювентуса» в этом сезоне и находятся выше в турнирной таблице. Мне кажется, что «Аталанта» действительно способна победить, но всё-таки будет это страх и мандраж, когда ты играешь за Кубок, а с «Аталантой» такое случается нечасто, плюс перед тобой ещё и «Ювентус».



У команды Андреа Пирло, по сути, две задачи на этот сезон: попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок Италии. Недавняя игра с «Интером» вроде как намекает, что «Юве» в хорошем настроении и может показать неплохой футбол. Победа была убедительной. Чтобы как следует проводить Андреа Пирло, нужно брать Кубок.



У «Ювентуса» никакого мандража не будет. Команда составлена из опытных игроков, которые уже выигрывали этот трофей. Мне кажется, что именно в этом преимущество «Ювентуса», не будет внутреннего напряжения, которое может быть у «Аталанты», что ей и будет мешать.



Поставлю на чистую победу «Ювентуса». Может быть, кто-то над этим и посмеётся, но почему бы не сделать и такой прогноз. «Ювентусу» нужно закончить сезон на позитиве, а «Аталанта» и так уже в полном порядке. Свой прогноз оценю на восемь баллов по 10-балльной шкале», — сказал Аксёнов.