«Бёрнли» — «Ливерпуль»: ставка Максима Калиниченко на встречу АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.



«В 37-м туре английской Премьер-лиги нас ждёт встреча «Бёрнли» и «Ливерпуля». Мерсисайдцы в этом матче приезжают в гости к сопернику.



Находятся команды на разных полюсах таблицы. Про «Бёрнли» сказать особо нечего, клуб идёт 15-м в чемпионате, уже гарантировав себе сохранение прописки в АПЛ. Три команды из зоны вылета имеют намного меньше очков, чем он. «Бёрнли» же ещё может подняться максимум на одну-две позиции, там соперники опережают его на четыре и пять баллов.



Но выиграть «Бёрнли» у нынешнего «Ливерпуля» будет непросто. Команда Клоппа, видимо, вспомнила под конец сезона, что она является действующим чемпионом Англии, а также победителем ЛЧ позапрошлого сезона.



Сейчас красные идут на длинной беспроигрышной серии. В последний раз они терпели поражение от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов в апреле (1:3). А вот именно в АПЛ они в последний раз проигрывали «Фулхэму» в марте (0:1). Собственно, почти во всех остальных встречах «Ливерпуль» победил.



Кажется, Клопп наконец-то смог подстроиться под травмы своих игроков. Сейчас его команду уже не так сильно беспокоят проблемы ротации. Звёздное нападение мерсисайдцев начало приносить плоды. Начало сезона у Салаха и Мане не особо задалось, сейчас же результативность у клуба выросла.



«Ливерпуль» побеждал за последнее время пару топов. Был обыгран им тот же «Арсенал» (3:0), который, конечно, сейчас с натяжкой можно назвать одним из сильнейших клубов Англии. А вот недавняя победа команды Клоппа над «МЮ» со счётом 4:2 уже о чём-то да говорит.



И важно, что «Ливерпуль» смог вплотную подобраться к зоне выхода в ЛЧ, куда он ещё несколько недель назад вообще не попадал. Сейчас же красные идут пятыми, отставая от «Челси» с четвёртого места всего на одно очко.



Так что в этом матче я склоняюсь, конечно, к победе «Ливерпуля». Но предложу поставить на голы, чтобы было интереснее смотреть. Их, по моему мнению, будет немало, а также мы увидим хотя бы один мяч от «Бёрнли». Всё-таки «Ливерпуль» в плане обороны всё ещё нестабилен», — сказал Калиниченко.