«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на финал Кубка Италии 19 мая

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч финала Кубка Италии сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Ювентус».



Ставка: «Аталанта» выиграет Кубок за 1.83.



«Крайне интересная ситуация возникает для «Ювентуса». Очень сильно зависит от «Аталанты», как сложится для него сезон. Если выиграть Кубок Италии, то уже можно спасти сезон, но дело в том, что на выходных состоится последний тур в Италии, где судьба «Юве» будет тоже зависеть от «Аталанты». «Аталанта» на втором месте, она уже точно в Лиге чемпионов. Идущий на третьем месте «Наполи» наверняка победит своего соперника, а вот «Милан», занимающий четвёртое место, будет играть как раз с «Аталантой». Если он выиграет, то «Ювентус» остается без Лиги чемпионов, поэтому в течение одной недели «Аталанта» будет дважды решать судьбу «Ювентуса».



Что-то мне подсказывает, что в первом случае для «Юве» будет негативный результат. «Ювентус» вырвал победу в принципиальном матче против «Интера», затратив огромное количество усилий и нервов, в то время как «Аталанта» довольно уверенно одержала свою победу.



Команды сейчас находятся в немного разном состоянии. У «Аталанты» есть поставленная игра, есть много футболистов, которые друг друга дополняют, нагрузка распределяется на игроков примерно равномерно, в отличие от «Ювентуса», который лихорадит, — Пирло явно не справляется с командой.



Уверен, что «Аталанта» возьмёт Кубок Италии. Я хотел дать прогноз на победу «Аталанты» в основное время, но коэффициент на её общую победу тоже достаточно высокий. У команды очень много сил, она к этой игре подошла довольно свежей.



Забавно будет посмотреть на выходных, как «Аталанта» сыграет с «Ювентусом». У меня такое ощущение, что «Аталанта» дважды за эту неделю полностью перекроет сезон для «Ювентуса», — сказал Мор.