«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на игру 37-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.49.



«В прошлом туре «Тоттенхэм» одержал важную победу. Они переиграли «Вулверхэмптон». Так «волки» остались в гонке за путёвку в еврокубки.



Ну а «Астон Вилла» — это клуб, который лишился турнирной мотивации на финише сезона. В последнее время «львы» играют совсем ужасно. Они уступили «Кристал Пэлас». Перед этим у них была всего одна победа в шести матчах.



Есть полное ощущение, что команда просто доигрывает сезон. Поэтому жду, что матч будет низовой. Потому что в последних встречах ставка «обе забьют» прокатывала очень редко, а верховые матчи были в половине случаев. Сейчас, мне кажется, это не та история.



Ну и жду, что «Тоттенхэм» победит, хотя команды очень упрямо друг с другом играют. Уже давно в этом противостоянии не было ничьих. Но чаще всего преимущество было на стороне лондонцев. Поэтому на 7 из 10 уверен в каждой из этих ставок», — сказал Казаков.