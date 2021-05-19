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«Аталанта» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Италии

«Аталанта» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Италии
Пётр Кондаков
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.64.

«Аталанта» пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, где уступила на первом этапе «Реалу». В чемпионате Серии А «богиня» за 37 туров сумела добыть 23 побед и девять раз сыграла вничью, что принесло 78 очков и второе место в турнирной таблице.

Два последних матча бергамцы выиграли – у «Беневенто» (2:0) и «Дженоа» (4:3). На пути в финал Кубка Италии команда выбила из турнира «Кальяри» (3:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (3:1).

«Ювентус» поддержал сегодняшнего противника в Лиге чемпионов и вылетел также в первом раунде, потерпев поражение от «Порту». Свой путь в Реджо-нель-Эмилию туринский клуб пробил после успехов в поединках с «Дженоа», СПАЛ и «Интером».

В Серии А «чёрно-белые» на пятой позиции, на расстоянии в один балл от четвертого «Наполи». В последней игре номинальные гости обыграли «Интер» (3:2).

Определенные трудности есть и у «Ювентуса», и у «Аталанты», но сегодня опытные игроки туринской команды сумеют удержать быстрых игроков «богини».

Соперники много пропускают и забивают, но предпочтение я не отдам никому и ожидаю результативную ничью в основное время», — сказал Мостовой.

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