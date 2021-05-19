Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 37-го тура чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 37-го тура чемпионата Англии
Пётр Кондаков
Комментарии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.74.

«Игра достаточно легка для прогноза. В последних матчах «Арсенал» преобразился. Команда достаточно уверенно выглядит, много забивает, одна победа сменяется другой. Бывают какие-то осечки, но это исключение.

На финише у «канониров» более чем посильные соперники. Это и «Кристал Пэлас», и «Брайтон», и команда из Лондона уезжать на эти игры в оставшихся турах не будет.

«Кристал Пэлас» играет в весёлый футбол. Кристиан Бентеке, несмотря на неюный возраст, показывает, что он лидер этой команды. Во всяком случае, если мы говорим о втором круге АПЛ.

Поэтому в этой игре я бы взял ТБ (2.5). Кажется, нас ждёт весёлый матч. Также я бы заиграл ничью. Это достаточно неожиданный, но верный исход. «Кристал Пэлас» играет так, что болельщиков у этой команды становится только больше.

Ну и «Арсенал» — соперник, который в последнее время играет в более закрытый футбол, но против него действовать в открытой манере можно», — сказал Казаков.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021