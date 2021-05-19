Букмекер Fonbet полноценно запустился в Беларуси. Выход на новый рынок — одно из приоритетных направлений стратегии международного развития компании. Каждый новый клиент получит от лучшего букмекера СНГ приветственный бонус до 200 белорусских рублей.



Fonbet официально пришел в Беларусь в конце 2020 года. Основой для запуска нового направления стала букмекерская компания BisonBet, на основе лицензии которой компания осуществляет деятельность на территории республики. Всех действующих клиентов перевели на новую платформу.



Компания со всей серьезностью относится к соблюдению белорусского законодательства. В настоящее время Fonbet предпринимает меры для соответствия новым требованиям указа президента Беларуси № 305 «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса», которые вступили в силу с 1 апреля 2021 года.

Приоритетом в непростых условиях современных реалий остается здоровье и безопасность клиентов, поэтому компания не планирует открывать в Беларуси сеть клубов, а предлагает делать ставки онлайн на самых популярных мобильных платформах. Совсем скоро приложение для iOS станет доступно для скачивания в AppStore. Букмекер также приготовил широкомасштабное обновление приложения для Android.



Одно из приоритетных направлений деятельности Fonbet — поддержка местного и мирового спорта. В России, Казахстане и на Кипре букмекер сотрудничает с топовыми федерациями, лигами и клубами. В Беларуси компания планирует запустить широкомасштабные спонсорские проекты. В настоящее время ведутся переговоры с рядом клубов республики, чтобы в скором времени объявить о новых партнерах.



В 2021 году Fonbet стал спонсором мадридского «Реала» и «Милана». Соглашения действуют на территории всех стран СНГ, поэтому в компании рады разделить высокий статус с каждым клиентом. Болельщиков ждёт множество акций и уникальных призов.