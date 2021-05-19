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«Бёрнли» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ 19 мая

«Бёрнли» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ 19 мая
Пётр Кондаков
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бернли» — «Ливерпуль» в 37-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 3.5 за 2.21.

«У «Ливерпуля» появился реальный шанс всё-таки попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Гол вратаря Алисона на последних секундах матча с «Вест Бромвичем» принёс важнейшие три очка. Теперь в случае победы над «Бёрнли» команда Клоппа достанет «Лестер» по очкам, но обойдёт его за счёт лучшей разницы. И всё будет решаться в последнем туре, где «Челси», у которого на одно очко больше, сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «Лестер» дома будет противостоять «Тоттенхэму». Очень интересная ситуация. Но для начала «Ливерпулю» надо взять три очка в игре с крепким и неуступчивым «Бёрнли».

«Ливерпуль» выиграл три встречи подряд, забивая минимум по два мяча. В ворота «МЮ» влетело даже четыре мяча. Команда постепенно снова поверила в себя, где-то в плане игры не всё получается, но зато с характером полный порядок. И, думаю, тот гол Алисона должен всю команду зарядить положительной энергией. Такой «Ливерпуль» уже тяжело будет остановить, тем более я весь сезон отмечал, что в гостях команда выглядит лучше, чем дома.

«Бёрнли» спасся и сейчас уже играет немного не так, как все привыкли. Обычно эта команда старается сохранить свои ворота сухими, а впереди — как получится. И обычно дома «Бёрнли» выглядел поживее. Но сейчас проиграли «Лидсу» у себя — 0:4, до этого — 1:2 «Вест Хэму». Вполне допускаю, что забить сейчас получится у хозяев, всё-таки оборона «Ливерпуля» по-прежнему слаба, но при этом пропустят они много. Моя ставка — «победа «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 мяча», — сказал Титов.

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