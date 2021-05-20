«Бостон» — «Вашингтон»: результат 3-го матча НХЛ, какой счёт, как сыграл Овечкин

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.



В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. За «Вашингтон» отличились Александр Овечкин и Ник Дауд, а в составе «Бостона» забрасывали Тейлор Холл и Брэд Маршан. Точный бросок нападающего «Бостона» Крэйга Смита на 6-й минуте 2-го овертайма принёс «мишкам» победу в этом матче.



Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся 70-м голом в плей-офф, провёл на площадке 27 минут 54 секунды (8.10 — в большинстве), совершил четыре броска и четыре силовых приёма, а также заработал 2 минуты штрафа. Свой первый матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл и Евгений Кузнецов, проведший на льду 26.41 с коэффициентом полезности «0». У защитника Дмитрия Орлова «-1» за 32.08 на льду.

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.40: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4400 рублей. Победа «Бостона» оценивалась в 1.99, успех «Вашингтона» — в 3.36.

Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 2.73, гол Александра Овечкина — за 1.80, а точный счёт 2:2 — за 10.50.