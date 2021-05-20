«Аталанта» — «Ювентус»: результат матча Кубка Италии, кто выиграл, как сыграл Миранчук

В матче финала Кубка Италии «Аталанта» проиграла «Ювентусу». Встреча проходила на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 2:1 в пользу туринцев.
На 31-й минуте счёт открыл Деян Кулушевски. Туринцы вышли в контратаку, в которой Криштиану Роналду не дали нанести удар из пределов штрафной, но Уэстон Маккенни тут же сделал передачу на Кулушевски — и он с левой закрутил мяч под дальнюю штангу. Спустя 10 минут Ремо Фройлер сыграл в отборе у чужой штрафной, далее Ханс Хатебур справа прострелил к линии штрафной, откуда Малиновский нанёс подготовленный удар — Джанлуиджи Буффон не среагировал.
На 73-й минуте у Федерико Кьезы прошла стенка с Деяном Кулушевски, Федерико проскочил в штрафную и пробил в ближний угол ворот. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте и результативными действиями не отметился.
Ставки на победу «Ювентуса» принимались с коэффициентом 3.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3000 рублей. Успех «Аталанты» оценивался в 2.57, ничья — в 3.72.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.81, гол в каждом тайме — за 1.75, а «обе забьют» — за 1.68. Точный счёт 2:1 в пользу туринцев оценивался в 11.0.
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