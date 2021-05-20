«Монако» — «ПСЖ»: результат матча Кубка Франции, кто победил, как сыграл Головин

В финальном матче Кубка Франции «Монако» уступил «Пари Сен-Жермен». Игра прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась победой парижан со счётом 2:0.



На 19-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси потерял мяч, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе покатил форварду парижан Мауро Икарди на пустые ворота, после чего счёт был открыт. На 82-й минуте парижане убежали втроём на оборону «Монако»: полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прошёл к штрафной и выдал тонкий пас на Мбаппе, который легко переиграл вратаря «Монако» Радослава Маецки ударом в дальний угол.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на эту встречу в стартовом составе команды и провёл на поле все 90 минут, результативными действиями не отметился.

Ставки на победу «ПСЖ» принимались с коэффициентом 1.88: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1880 рублей. Успех «Монако» оценивался в 4.50, а ничья — в 4.42.

На тотал меньше 2.5 мяча давали 2.29, на «обе забьют — нет» — 2.36, а на итоговый успех парижан — 1.50. Точный счёт 2:0 в пользу «ПСЖ» оценивался в 9.70.