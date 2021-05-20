Евро-2020: прогноз Егора Титова на победителя чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал долгосрочный прогноз на победителя Евро-2020. Турнир стартует 11 июня 2021 года, финал намечен на 11 июля.



Ставка: победа Германии за 8.00.



«Практика показывает, что если на большом турнире есть «группа смерти», то часто ее победитель претендует и на главный трофей. На Евро-2020 это квартет F с действующими чемпионами мира и Европы, а также Германией.



Если французы подойдут к Евро так же несобранно, как они это сделали в марте в отборочных матчах к чемпионату мира с Украиной и Казахстаном (1:1 и 2:0 соответственно), я думаю, что шансов у них будет мало. При этом играют сильнейшие, разве что кроме Бензема, но его не вызывают после их конфликта с Матье Вальбуэна.



Мне кажется, здесь главный фаворит — Германия. У нее целая россыпь молодых звезд: Сане, Киммих, Горетцка — великолепные футболисты, каждый из которых может сыграть решающую роль на чемпионате Европы. Да, Йоахим Лев, возглавляющий сборную на протяжении 15 лет (уникальное достижение!), объявил об уходе после Евро, но не думаю, что это отрицательно скажется на игре команды. Футболисты — профессионалы, они не будут задумываться о том, что будет дальше, а постараются проявить себя здесь и сейчас. Напротив, может быть, его уход скажется позитивно, станет струей свежего воздуха для игроков.



Португалия очень сильно зависит от настроения Роналду: поймает ли его, потащит за собой или снова будет выбрасывать капитанскую повязку.



Бельгия — тоже реальный претендент на победу в чемпионате Европы. Если она подойдет во всеоружии, если восстановятся травмированные (тот же Азар-старший), сохранят нынешнюю прекрасную форму лидеры — Лукаку и Де Брюйне, — то они вполне могут побороться за кубок. Это сбалансированная мощь, команда, играющая в красивый футбол, приятный взгляду. У команды прекрасное поколение, которое должно добиться чего-то громкого», — сказал Титов.