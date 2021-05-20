Каролина Гарсия — Катержина Синякова: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Парме

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Парме Каролина Гарсия — Катержина Синякова.



Ставка: ТБ 20 за 1.56.



«Разобрал все матчи на турнире в Парме. Благо минимум два матча в Италии сыграно. Понравились два матча, одним из которых спешу поделиться с вами.



Француженка Каролин Гарсия, которая спокойно обыграла Ормачэа и Фридзам, сыграет с пармезамским возмутителем спокойствия Катерина Синяковой. Чешка успела пошуметь в тихой Парме, обыграв Серену Уильямс кругом ранее. Да, «яж мать» уезжает из итальянского турне (турниры в Риме и Парме) несолоно нахлебавшись!



А феномен Синяковой – это стандарт в женском теннисе, когда после серии поражений к ряду начинаешь вдруг побеждать всех подряд. Далеко за примерами ходить не надо: Конюх, Пера…



Из статистической информации обратил внимание на показатель «save breakpoints» или сохраненные «брейкпойнты». У обеих одинаковый показатель под 78%. А учитывая одинаковые показатели по другим теннисным элементам, рассчитывать на борьбу в этом матче можно!», — сказал Родин.