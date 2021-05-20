Евро-2020: прогноз Александра Вишневского на победителя турнира

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на победителя Евро-2020.



Ставка: победа Франции за 6.00.



«Главные фавориты — это действующие чемпионы мира сборная Франции и сборная Англии, которая хозяин турнира. Коэффициент на её победу составляет 6.00. Вы скажете, какая Англия хозяин? Девять команд будут принимать матчи чемпионата Европы на своём поле, в том числе и сборная России сыграет в Санкт-Петербурге, но сборная Англии всем хозяевам хозяин, потому что, помимо трёх матчей на групповом этапе, ещё полуфинал и финал пройдут на «Уэмбли». Конечно, для англичан это большое подспорье, но есть одна проблема — в 1/8 финала и 1/4 финала эту сборную ждут большие испытания.



В 1/8 финала они попадут на обладателя второго места в «группе смерти». Там будет Португалия, Франция или Германия. Если англичане пройдут дальше, то в четвертьфинале, скорее всего, они получат сборную Испании. Сможет ли сборная Англии проскочить этот сложнейший цикл из двух подряд матчей, чтобы дальше зарядиться поддержкой «Уэмбли» и идти к титулу? Скорее всего, нет. Ставка с коэффициентом 6.00 на победу Англии мне кажется не валуйной.



Может, поставить на сборную Испании, у которой дорога к четвертьфиналу очень простая? Довольно лёгкая группа, а потом в 1/8 финала сборная Испании, если займёт первое место, встретится с командой, которая заняла третье место не из «группы смерти». Думаю, для команды Луиса Энрике это очень хороший шанс. Если они проскочат Англию, то всё нормально.



Мне кажется, ставка с коэффициентом 9.00 на победу Испании на чемпионате Европы вполне валуйна. Коэффициент на их победу будет постепенно падать, поэтому уже сейчас поставить на Испанию — неплохая идея, тем более что команда Луиса Энрике очень хороша. То, как она смела сборную Германии 6:0, — убедительное тому подтверждение.



Ещё довольно лёгкая группа у сборной Италии. Мне нравится ставка с коэффициентом 21.00 на то, что Чиро Иммобиле станет лучшим бомбардиром турнира. Он штатный пенальтист, а сборную Италии в Риме ждут три простых матча. Дальше в 1/8 финала они сыграют с Австрией, Украиной или Северной Македонией. Но дальше Италии встретится Бельгия, и в четвертьфинале Италия не будет фаворитом. Коэффициент на победу Бельгии 7.00, мне кажется, не очень хорош, чтобы на неё ставить. Почему-то я не верю ни в Бельгию, при всём уважении к этому поколению бельгийцев, ни в Нидерланды.



Наконец, у нас остаются три фаворита чемпионата Европы, которые собраны в одной группе. Если мы посмотрим коэффициенты среди пятёрки топ-претендентов на чемпионство, то три из них играют в одной группе — Португалия, Германия и Франция. Я не верю в португальцев, Криштиану уже не тот. Думаю, что Португалия свои лучшие турниры уже провела. Германия тоже не в лучшем состоянии. Там смена поколений, не лучшее время сейчас для немецкого футбола. А вот сборная Франции на ходу. Мне кажется, на Францию можно поставить. Да, они играют в «группе смерти», но очень много прецедентов мы можем вспомнить, когда команды из «группы смерти» выигрывали чемпионаты. То, что у Франции сложная дорога в группе, не помешает команде Мбаппе и Гризманна пройти дальше.



По силе объективно французы лучшие — это сильнейшая команда Европы. Мне кажется, с коэффициентом 6.00 ставка на её победу оправдана.



Мой прогноз — чемпионат Европы, скорее всего, выиграет Франция. Но также я считаю, что с коэффициентом 9.00 ставка на сборную Испании тоже валуйна. Понятно, что выиграет кто-то один, но можно сейчас поставить на несколько команд и по сумме всех ставок остаться в плюсе», — сказал Вишневский.