Букмекеры назвали шансы Манижи выиграть «Евровидение-2021»

На этой неделе в Роттердаме (Нидерланды) проходит конкурс песни «Евровидение-2021». От России в этом году выступает певица Манижа с композицией Russian Woman. Наша исполнительница уже прошла в финал, попав в десятку лучших по итогам первого полуфинала. Сегодня на конкурсе второй полуфинал, а 22 мая состоится решающий этап конкурса.



Несмотря на то что Манижа уже прошла в финал, эксперты не верят в её победу на «Евровидении-2021». Сделать ставку на победу российской исполнительницы можно с коэффициентом 67.00, это 12-е место в списке претендентов.



Фаворит, по оценке аналитиков, — итальянская группа Maneskin, поставить на их победу можно с коэффициентом 4.00. Также в числе главных фаворитов француженка Барбара Прави (коэффициент 4.33), Дестини Чукуньере из Мальты (4.33), швейцарский исполнитель Gjon’s Tears (8.00) и украинская электрофолк-группа Go_A (9.00).