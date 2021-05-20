Эксперты назвали шансы «Спартака» выйти в групповой этап Лиги чемпионов

По итогам сезона-2020/2021 РПЛ московский «Спартак» занял второе место и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Чтобы попасть в основной турнир, красно-белым нужно будет пройти два раунда отбора. Букмекеры принимают ставки на итоги выступления москвичей в Лиге чемпионов.



Сделать ставку на то, что «Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, можно с коэффициентом 5.00. За 14.00 можно сделать ставку на то, что москвичи выйдут в плей-офф. Вероятность того, что спартаковцы пройдут в четвертьфинал Лиги чемпионов, аналитики оценили коэффициентом 30.00.



Шансы «Спартака» выиграть Лигу чемпионов эксперты оценили коэффициентом 1000.00.



По завершении сезона московский клуб покинул главный тренер Доменико Тедеско. Ожидается, что его преемником станет португальский специалист Руй Витория.