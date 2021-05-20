Эксперты назвали основного вратаря сборной России на Евро-2020

Станислав Черчесов огласил расширенный состав сборной России на Евро-2020. В список попали Антон Шунин, Андрей Лунев, Юрий Дюпин и Матвей Сафонов. В резервном списке есть ещё Александр Максименко. Кроме того, главный тренер сборной заявил, что Игорь Акинфеев отказался возвращаться в национальную команду.



Букмекеры принимают ставки на то, кто из вратарей сыграет больше матчей на Евро-2020. Аналитики считают, что больше всего шансов у Антона Шунина, поставить на динамовца можно с коэффициентом 1.40.



Шансы Андрея Лунёва оценивают коэффициентом 5.00, а на Юрия Дюпина можно сделать ставку за 8.00. Вероятность того, что основным вратарём команды станет Матвей Сафонов, оценивают коэффициентом 10.00. На Александра Максименко ставки принимают с коэффициентом 30.00.



Евро-2020 стартует 11 июня. Сборная России сыграет в группе B вместе с Бельгией, Финляндией и Данией.