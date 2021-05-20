Бельгия — Россия: когда и где матч Евро-2020, как добраться

11 июня 2020 года стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу, а уже на следующий день, 12 июня, свой первый матч на турнире проведёт сборная России. В Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Бельгии. Начало матча — в 22:00 мск.



По оценке букмекеров, бельгийцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на успех сборной России можно за 5.35 (18%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.20 (23%).



Помимо России и Бельгии, в группе B также сыграют команды Дании и Финляндии. Добраться в Санкт-Петербург можно самолётом, автобусом, поездом или на машине. Расстояние до Москвы составляет 707 километров, до границы с Финляндией — около 200 километров.