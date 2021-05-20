Нидерланды — Украина: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч Евро-2020
Поделиться
13 июня 2020 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск.
По оценке букмекеров, голландцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу «оранжевых» можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 61% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Украины можно за 6.20 (16%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.10 (23%). Букмекеры не ждут результативного футбола: ставку на ТБ 2.5 гола можно сделать с коэффициентом 2.05, а на то, что матч будет низовым, можно поставить за 1.77.
В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:32
-
08:28
-
08:13
- 19 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
06:51
- 18 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам