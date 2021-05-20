Нидерланды — Украина: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч Евро-2020

13 июня 2020 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск.



По оценке букмекеров, голландцы — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу «оранжевых» можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 61% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Украины можно за 6.20 (16%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.10 (23%). Букмекеры не ждут результативного футбола: ставку на ТБ 2.5 гола можно сделать с коэффициентом 2.05, а на то, что матч будет низовым, можно поставить за 1.77.



В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.