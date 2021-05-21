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Россия — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021

Россия — Чехия: прогноз Александра Кожевникова на матч ЧМ-2021
Пётр Кондаков
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Россия — Чехия.

Ставка: победа России в основное время за 2.23.

«Очень рад старту чемпионата мира по хоккею. Думаю, сборная России одержит победу в своем первом матче на этом турнире. После недавнего поражения от чехов на Евротуре, наша команда захочет взять реванш. Да, мы всегда тяжело играем именно с этим соперником, какие-то такие неуступчивые противостояния получаются.

Чехи будут волноваться. Думаю, сборная России уже с первых минут станет показывать, что готова на все и находится в отличной форме. Возможно, агрессивное начало сможет заставить соперника ошибаться. Дальше уже дело техники, реализовывать свои моменты и выходить вперед.

Поскольку противостояния против сборной Чехии нам всегда даются трудно, поставлю на успех нашей сборной лишь с преимуществом в одну шайбу. На двоих более пяти голов забито не будет. Можно попробовать рискнуть и взять точный счет. Например, 3:2 в пользу сборной России. При всех раскладах именно такой итог более чем возможен», — сказал Кожевников.

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