Во сколько играют Россия – Чехия, где смотреть матч ЧМ-2021 и какой прогноз

Сегодня, 21 мая, сборная России начнёт выступление на чемпионате мира в Латвии. Соперником российской команды станет команда Чехии. Начало матча — в 16:15 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.



Букмекеры считают фаворитом противостояния россиян. Сделать ставку на победу команды Валерия Брагина можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Успех чехов аналитики оценили коэффициентом 2.80 (35%), ничья в основное время идёт за 4.50 (22%).



Эксперты не ждут высокой результативности в матче хоккейного чемпионата мира Россия — Чехия. Поставить на тотал меньше 5.5 шайбы можно за 1.70, а на тотал больше 5.5 ставят за 2.15.



Чемпионат мира по хоккею – 2021 начнётся 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.