Во сколько играют Россия – Чехия, где смотреть матч ЧМ-2021 и какой прогноз

Сегодня, 21 мая, сборная России начнёт выступление на чемпионате мира в Латвии. Соперником российской команды станет команда Чехии. Начало матча — в 16:15 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Букмекеры считают фаворитом противостояния россиян. Сделать ставку на победу команды Валерия Брагина можно с коэффициентом 2.25, что соответствует 43% вероятности. Успех чехов аналитики оценили коэффициентом 2.80 (35%), ничья в основное время идёт за 4.50 (22%).
Эксперты не ждут высокой результативности в матче хоккейного чемпионата мира Россия — Чехия. Поставить на тотал меньше 5.5 шайбы можно за 1.70, а на тотал больше 5.5 ставят за 2.15.
Чемпионат мира по хоккею – 2021 начнётся 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
- 21 мая 2021
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 20 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:32
-
08:28
-
08:13
- 19 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:31
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
06:51
- 18 мая 2021
-
19:00
-
18:00