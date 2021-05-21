Германия — Италия: прогноз Максима Лебедева на матч 1-го тура ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Германия — Италия.



Ставка: победа Германии с форой (-4) за 1.46.



«Хорошо быть кисою, хорошо – собакою», — гласит известный детский стих. Но ещё лучше быть аутсайдером чемпионата мира в сезон, когда из элиты никто не вылетает. И проигрывай ты хоть с двузначным счётом в каждом матче – ровным счётом ничего тебе за это не будет, разве что кроме чувства лёгкого стыда.



Конечно, это в первую очередь относится к сборной Италии, которая все последние годы работает челноком между элитой и мировым хоккейным «пердивом». «Фигаро здесь, Фигаро там» — это про неё, про Италию. В «Пердиве» она, конечно, кум королю, сват министру. А вот в элите уже и не вспомнишь, когда итальянцы в последний раз выигрывали и кто же был таким несчастным.



Думается, немцы такими несчастными не будут. По рейтингу они в принципе должны выходить в плей-офф с четвёртого места. Сильно повезёт – могут и с третьего. Но для выхода им надо победить все нижестоящие команды. Одной из них и является сборная Италии, с которой Бундесманшафт играет редко, да метко, приблизительно раз в десятилетие, но при этом всё время побеждает.



Выиграет и на этот раз. Надо закладывать фундамент для выхода в плей-офф. Поэтому однозначная – даже со всеми поправками на первый матч — победа сборной Германии. В основное время и с преимуществом не менее чем в пару шайб, а скорее всего, и сильно поболе», — сказал Лебедев.