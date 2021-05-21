Россия – Чехия: ставка Германа Титова на матч ЧМ-2021

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призер олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч ЧМ-2021 Россия – Чехия.



Ставка: победа России в основное время за 2.23.



«К первому матчу на чемпионате мира сборная России подойдет в хороших физических кондициях. Игроки уже успели сбросить усталость, возникшую в результате повышенных нагрузок майского тренировочного цикла.



По сравнению с Евротуром нападение прибавит в мощи, а оборона – в надежности. Да и условия на рижской арене будут в пользу команды Валерия Брагина. Ведь в Праге, где Россия проиграла чехам в прошлую субботу, жаркий и душный дворец, что на руку команде, удерживающей счет. На чемпионате мира катки холодные, и такая атмосфера в пользу скоростных качеств русской атаки.



Прогнозирую победу сборной России. Правда, сверхрезультативного хоккея ждать не стоит, в матче будет заброшено меньше пяти шайб. Фактор риска у команды Брагина всего один. Правда, серьезный – вратарский. Ставлю на победу России в основное время», — сказал Титов.