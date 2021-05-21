Россия — Чехия: прогноз Владимира Вуйтека на игру ЧМ-2021 по хоккею

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на игру ЧМ-2021 Россия — Чехия.



Ставка: Чехия не проиграет за 1.75.



«Это второй матч команд за неделю. В матче Евротура Чехия обыграла Россию со счётом 4:0, но это был матч перед главным турниром года для сборных. И уже в стартовом матче чемпионата мира этим командам предстоит сразиться вновь.



У Чехии на этом турнире очень сильная сборная с хорошим вратарём. Чехия хорошо играет в обороне, не пропускает много шайб в свои ворота. Также в команду из НХЛ приехали несколько молодых хороших игроков, например Доминик Кубалик из «Чикаго» и Якуб Врана из «Детройта». В целом мне нравится эта команда, она должна себя проявить на предстоящем турнире. Я рассчитываю, что на этом турнире Чехия сможет завоевать медали, потому что сейчас, как мне кажется, у чехов сильнейшая команда за последние 7–8 лет. Ребята из НХЛ приехали перед стартом турнира и с желанием играть за национальную команду, а не как часто бывает, когда приезжают посреди чемпионата и доигрывают сезон.



Чехию сейчас возглавляет Филип Пешан, и он ставит в команде систему агрессивной игры, он хочет, чтобы игроки много двигались и при потере шайбы сразу вступали в отбор, оказывали давление на соперника, а не откатывались к своим воротам. Разве что будут так играть, ведя в счёте и необходимости удержать преимущество. Сейчас в команде игроки, которые способны выполнять эти задачи и показывать агрессивный атакующий и быстрый хоккей. Основным вратарём Чехии на этом турнире будет Шимон Грубец, он показывает отличную игру и, думаю, сможет показать свой высокий уровень, который он демонстрировал в матчах за «Авангард». Конечно, в каких-то матчах чемпионата мира он останется на скамейке, но в важных матчах против сильных соперников место в воротах займёт Грубец.



Россия с нынешним подбором игроков не является фаворитом против Чехии. Россиянам нужно усилить состав, особенно это касается позиции вратаря. В НХЛ у России очень много классных вратарей, возможно кто-то приедет и поможет своей сборной. Пока хорошее подкрепление из НХЛ россияне получили только в защитной линии.



В этой игре будет большое количество борьбы. Вполне всё может закончиться и ничьей в этом матче, но считаю чехов фаворитами и уверен, что мы сможем успешно стартовать на этом чемпионате», — сказал Вуйтек.