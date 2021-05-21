Россия – Чехия: прогноз Максима Лебедева на матч ЧМ-2021 21 мая

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Россия – Чехия.



Ставка: победа Чехии с форой (-1) за 3.46.



«Я такой древний, что ещё помню времена, когда сборная СССР привозила с очередного чемпионата мира уже бог знает какие по счёту золотые медали, а по телевизору в программе «Время» говорили, что наши хоккеисты сделали советскому народу большой подарок к Первомаю. То есть чемпионат мира по хоккею уже закончился, сборная уже вернулась, а Первомай еще не наступил.



Потом чемпионат мира стал ползками и перебежками заходить всё дальше и дальше в май. Первомай стал приходиться на заключительные матчи, затем на них стал приходиться парад Победы. Сперва матчи плей-офф, потом регулярного чемпионата. И вот мы доехали до того, что все парады давно прошли, все майские праздники давно отгуляны и забыты, а чемпионат мира по хоккею ещё не начался.



Помнится, отличный экс-комментатор Сергей Федоров, внезапно ударившийся в агентскую деятельность, говорил, что наиболее оптимальный срок для проведения чемпионата мира по хоккею, причём для всех национальных чемпионатов и лиг – это новогодние праздники. То есть то самое время, в которое сейчас проводятся молодёжные форумы. Так, может, мы и ползём потихоньку к этим срокам. В принципе уже не так далеко осталось ползти…



Что же касается стартового матча нашей сборной с чехами, то не будем забывать, кто у нас нынче главный тренер. А у этого главного тренера давно сложился свой порядок, который, помимо всего прочего, устанавливает: чем хуже чемпионат начинаешь – тем лучше заканчиваешь. Поэтому лично я не буду иметь ничего против того, чтобы в стартовом матче чемпионата мира чехи повторили своё достижение недельной давности, отодрав нашу национальную команду беспощадно-площадно.



То есть чехи победят, причём в основное время и с разницей в пару шайб. И пусть нам будет больно», — сказал Лебедев.