Россия — Чехия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2021

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч чемпионата мира, в котором сборная России сыграет со сборной Чехии.



Ставка: победа Чехии за 2.81.



«Во-первых, напомню, что не так давно Россия проиграла чехам на чешском этапе Евротура со счётом 0:4. Конечно, там сборные были другие, но все-таки это показательно, что у чехов хорошая команда. Кто-то считает чехов чуть ли не главными фаворитами, но я в этом сомневаюсь. Тем не менее, мы начинаем матчем с сильной командой.



Во-вторых, я замечу, что чехи заявили сразу 25 игроков, а Россия заявила только 17 – начались маневры с возможным пополнением из НХЛ. Я подозреваю, что с чехами мы сыграем не в четыре пятерки, хотя ближе к матчу кто-то еще будет дозаявлен. Но минимум две вакансии держат под игроков из-за океана.



Есть хорошие сочетания. Например, Шалунов – Окулов – связка ЦСКА просто звенела. Наверное, Карнаухов будет с ними играть. Но в целом, подозреваю, что у нас будет некий недокомлпект в матче с чехами. Поэтому я делаю прогноз на победу чехов в основное время. Мне кажется, что нашей команде еще нужно вкатиться в турнир, понять сочетания звеньев, кто с кем играет. Если поражение случится, то я этому совсем не удивлюсь.



Смотрите чемпионат мира, несмотря на то, что не так много звезд из НХЛ приехало. Мы два года не видели чемпионат мира – самое время вспоминать, что это за турнир», — сказал Лысенков.