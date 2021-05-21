Беларусь – Словакия: прогноз Максима Лебедева на встречу хоккейного ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Беларусь – Словакия.



Ставка: ничья за 3.98.



«За наших братьев я буду болеть и по-настоящему переживать. В том числе и в их первом матче, против словаков. Потому что, как ни крути, но Словакия и Беларусь – это все-таки команды из разных весовых категорий. И пусть эти весовые категории все последние годы идут на сближение, поскольку новых Шатанов и Бондр земля словацкая не рожает, но даже того, что рожает, на белорусскую команду пока хватает. И статистика чемпионатов мира как нельзя лучше отображает текущее положение дел, когда на одну белорусскую победу приходится две с половиной словацких.



И тут самое время взять поправку на первый матч для обоих соперников на этом самом чемпионате мира. Куда белорусы приехали, помимо всего прочего, еще и мстить. Правда, полностью отомстить не получится – Латвия у нас предусмотрительно находится в другой группе. Но тут уж кто под руку попадется, а первым попадается Словакия. Поэтому самым правильным, на мой взгляд, будет предположить достаточно ровный матч, в котором белорусам, конечно, придется в основном отбиваться. Но с этой задачей они с честью справятся и сведут основное время матча к не слишком результативной ничьёй. А уже потом каким-нибудь непостижимым образом выковыряют из словаков второе очко», — сказал Лебедев.