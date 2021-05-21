Канада – Латвия: прогноз Максима Лебедева на игру чемпионата мира по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Канада – Латвия.



Ставка: победа Канады с форой (-2.5) за 2.34.



«Когда заумные политологи с голубых экранов говорят о врожденном мазохизме у латышей, которые своими руками и на пустом месте половинят себе доходную часть бюджета, отрезая российский транзит, в это не хочется верить. Но когда ты видишь, как сборная Латвии, будучи хозяином чемпионата мира, то есть единственной командой, способной вертеть календарь в любую сторону и подбирать себе очередность соперников по группе, как им захочется, выбирает себе первым соперником сборную Канады, то невольно задумаешься, что политологи могут быть не так уж неправы.



Я, конечно, понимаю, что родоначальники могут быть только что с самолёта, что в первом матче едва ли не каждого чемпионата мира «кленовые» собирают себя по частям, но… Но это всё равно будет сборная Канады, и наиболее вероятным результатом их встречи с хозяевами чемпионата станет укатывание этих самых хозяев даже не под лёд, а под бетонную подушку арены. С тем, чтобы они там до самого конца и оставались.



Таким образом, с учётом всего вышеизложенного, можно предположить, что целых два периода канадцы будут с латышами не играть, а мучиться, и даже счёт ко второму перерыву вполне может быть равным. Но сколько веревочке не виться, а конец всё равно будет, и канадцев прорвёт в заключительной двадцатиминутке, после чего они накидают латышам полную авоську и завершат свой первый матч на чемпионате мира убедительной победой. Не только в основное время, но и с приличным таким преимуществом от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.