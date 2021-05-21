Беларусь – Словакия: ставка Германа Титова на матч группового раунда ЧМ-2021

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч чемпионата мира по хоккею Беларусь – Словакия.
Ставка: победа Беларуси в матче за 2.01.
«Белорусы едут на турнир с чёткими политическими задачами: сыграть как можно лучше вопреки всем решениям международных структур, лишивших страну права принимать этот чемпионат мира. С хоккейной точки зрения, задачи команды на групповой турнир абсолютно понятны: надо брать своё именно в матчах с такими соперниками как Словакия, Дания и т. д.
Поэтому стартовый матч чемпионата мира для белорусов носит статус повышенной важности. По силам команды примерно равны, в составах обоих соперников немало крепких игроков из клубов КХЛ. Но мотивация у словаков пониже, а потому считаю, что они уступят Беларуси в напряженном матче. Результативного хоккея не жду. Моя ставка – победа Беларуси в матче», — сказал Титов.
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