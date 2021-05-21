Кори Гауфф — Катержина Синякова: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Парме

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/2 финала турнира в Парме Кори Гауфф — Катержина Синякова.
Ставка: победа Синяковой за 3.30.
«Хотите вы этого или нет, а такой коэффициент на победу Синяка играть надо! Напомню, что Катержина на турнире в Парме, как птица феникс, реинкарнировалась и наконец вспомнила, что такое вкус победы! Российская чешка даже умудрилась обыграть Серену Уильямс во втором круге, а затем и крепкую Гарсия. Теперь предстоит одолеть один из главных барьеров — цепкую Гауфф.
Кори Гауфф растет от матча к матчу! Безусловно, Гауфф — будущее женского тенниса и, наверняка, совсем близкое будущее. Кори в форме, и это очевидно.
Но, во-первых, есть наша любимая статистика, которая рассказывает нам, что Гауфф абсолютно не доминирует над Синяковой.
Во-вторых, Синякова может обыграть любую, ей нужно только вдохновение, а мастерства достаточно. Есть ощущение, что Катержине по силам дать бой Гауфф и выйти в финал. Истинный value bet», — сказал Родин.
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