Россия – Чехия: ставка Владимира Плющева на встречу ЧМ-2021 по хоккею в Риге

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч чемпионата мира по хоккею Россия – Чехия.



Ставка: победа России в матче за 1.77.



«После недавнего поражения от чехов в матче Евротура остался негативный осадок. Чемпионат мира мы открываем матчем с теми же чехами, что вызывает определённый интерес и ажиотаж. Проигрывать второй раз подряд одному и тому же сопернику – не в принципах сборной России, которая отправилась в Ригу с серьёзными намерениями. Уверен, что наш тренерский штаб провёл с ребятами работу над ошибками, и сегодня мы не увидим тех «ляпов», что были в матче Евротура, который наша команда проиграла со счётом 0:4.



Пока штаб нашей сборной не форсирует вопросы по заявке на чемпионат мира. Остаётся несколько позиций, на которые могут прибыть наши заокеанские легионеры. Оборона значительно усилена по сравнению с Евротуром – её костяк составляют ребята, ныне выступающие в НХЛ. Но при этом всех их мы помним по ещё недавней игре за клубы КХЛ. Судя по всему, тренеры ждут усиления вратарской позиции. Именно этим можно объяснить тот факт, что Федотов находится пока вне заявки. Вполне возможно, приедет из НХЛ один из нападающих, но «бежать впереди паровоза» не будем. Всё узнаем совсем скоро. Пока все мысли о матче с чехами. Верю, что нашим ребятам удастся взять реванш. Ставлю на победу россиян в матче», — сказал Плющев.