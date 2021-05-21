Россия — Чехия: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу хоккейного ЧМ-2021

21 мая в матче первого тура группового этапа ЧМ-2021 по хоккею сыграют сборные России и Чехии. Начало — в 16:15 мск. Возьмёт ли команда Валерия Брагина реванш за поражение на Евротуре?



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