«Леванте» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на игру Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 38-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Кадис».



Ставка: «Леванте» не проиграет и обе забьют за 1.89.



«В вынесенном на пятницу матче Примеры встречаются команды, которые уже не решают никаких турнирных задач и плотно засели в конце второй трети турнирной таблицы. У «Леванте» при этом – семь туров подряд без побед, хоть они и сыграли 3:3 с «Барселоной». «Кадис» тоже уже потерял настоящую мотивацию и проиграл два последних матча «Осасуне» и «Эльче», при этом в каждой игре «Кадис» забивал сам и в каждой пропускал по три раза.



Собственно, на голы я бы поставил и в этом матче. Терять нечего, оборонять нечего, так почему бы напоследок перед отпуском не сыграть в свое удовольствие? Думаю, что голы тут напрашиваются в ворота обеих команд. Ну и «Леванте» на правах хозяина поля и лучше укомплектованной команды едва ли проиграет. «Лягушки» не уступили в первом круге в Кадисе (там был счет 2:2 и все голы – до 28-й минуты), и наверняка не проиграют и сейчас. Тем более, что у «Кадиса» больше потерь в составе. Моя ставка – хозяева не проиграют и обе команды забьют», — сказал Вишневский.