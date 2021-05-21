Финляндия — Россия: дата игры, как добраться на матч Евро-2020

11 июня 2020 года стартует финальная часть чемпионата Европы по футболу. 16 июня свой второй матч на турнире проведёт сборная России. В Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — в 16:00 мск.



По оценке букмекеров, наша команда — фаворит грядущего противостояния. Поставить на победу России можно с коэффициентом 1.70. Это примерно 56% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Финляндии можно за 5.30 (18%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.75 (26%).



Помимо России и Финляндии, в группе B также сыграют команды Дании и Бельгии. Добраться в Санкт-Петербург можно самолётом, автобусом, поездом или на машине. Расстояние до Москвы составляет 707 километров, до границы с Финляндией — около 200 километров.