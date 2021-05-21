Франция — Германия: ставки и прогнозы на матч Евро-2020

15 июня 2021 года в матче группы F Евро-2020 на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене сборная Германии примет команду Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.



По оценке букмекеров, сборная Германии — фавориты грядущего противостояния. Поставить на победу команды Йоахима Лёва можно с коэффициентом 2.60. Это примерно 37% вероятности. Сделать ставку на успех сборной Франции можно за 2.85 (34%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.25 (29%).



Эксперты не ждут высокой результативности в матче Евро-2020 Германия — Франция. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 2.10, а на ТМ 2.5 принимают ставки с коэффициентом 1.73.

В группе F сыграют также команды Португалии и Венгрии. Матчи квартета пройдут на стадионах «Альянц арена» в Мюнхене и «Ференц Пушкаш» в Будапеште.